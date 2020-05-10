За тиждень в Україні внаслідок пожеж загинули 12 людей, ще 16 постраждали

Серед основних причин, які призводять до загибелі людей, рятувальники називають: свідоме нехтування правилами пожежної безпеки, необережне поводження із вогнем, паління у ліжку, а також залишені без нагляду сірники та запальнички у місцях, що легко доступні для дітей.

Загалом, з початку року вогонь забрав життя вже 742 громадян.

Тож, зважаючи на вкрай невтішну та трагічну статистику, рятувальники вкотре звертаються до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення:

спосіб виклику пожежно-рятувальної служби 101;

евакуації дітей;

гасіння пожежі на початковій стадії;

безпечні маршрути виходу з приміщення.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині пожежа знищила будинок на приватному подвір'ї.