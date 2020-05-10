За тиждень в Україні внаслідок пожеж загинули 12 людей, ще 16 постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. За тиждень з 4 до 10 травня у житловому секторі України виникли 256 пожеж, внаслідок яких загинуло 12 людей, а ще 16 - постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Серед основних причин, які призводять до загибелі людей, рятувальники називають: свідоме нехтування правилами пожежної безпеки, необережне поводження із вогнем, паління у ліжку, а також залишені без нагляду сірники та запальнички у місцях, що легко доступні для дітей.
Загалом, з початку року вогонь забрав життя вже 742 громадян.
Тож, зважаючи на вкрай невтішну та трагічну статистику, рятувальники вкотре звертаються до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення:
спосіб виклику пожежно-рятувальної служби 101;
евакуації дітей;
гасіння пожежі на початковій стадії;
безпечні маршрути виходу з приміщення.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині пожежа знищила будинок на приватному подвір'ї.