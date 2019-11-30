У Києві ліквідували пожежу на СТО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У суботу о 07:31 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Деревообробній, 5, що у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, вогнеборці встановили, що пожежа виникла на території станції технічного обслуговування в одноповерховому боксі розміром 6 х6 м та відразу ж приступили до її гасіння.
Бійці локалізували пожежу на площі 15 кв. м о 07:45 та ліквідували її о 08:04.
На місці події працювало 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 людей особового складу.
Жертв та постраждалих не має.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, на Київщині горів житловий будинок, загинули господарі.