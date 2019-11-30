На Київщині горів житловий будинок, загинули господарі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У п'ятницю о 20:00 до оперативно – диспетчерської служби Яготинського району надійшло повідомлення про загорання житлового будинку в м. Яготин по вул. Сікорського. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
На місце виклику було направлено 2 відділення 28 – ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин.
По прибуттю встановлено, що горить внутрішнє оздоблення житлового будинку. Під час розвідки рятувальниками було виявлено два тіла господарів без ознак життя, чоловіка 1941 року народження та жінку 1945 р.н.
Пожежу було локалізовано о 20:32 та повністю ліквідовано о 22:32. До гасіння пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, у пожежі на Донеччині загинула 95-річна жінка.