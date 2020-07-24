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У Києві двох "масажисток" підозрюють у обмані пенсіонерки на близько 50 тис. гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. У Києві повідомили про підозру двом "гастролеркам", які під приводом безкоштовного "лікувального масажу" потрапили до квартири пенсіонерки на Оболоні і виманили у неї заощадження у сумі 1300 доларів та 13 тис. гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

"Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру двом зловмисницям, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами 73-річної пенсіонерки. Підозрювані познайомились із потерпілою на Оболоні неподалік будинку, де вона проживає, та під приводом надання безкоштовної послуги з лікувального масажу, проникли до неї в квартиру. Потрапивши у помешкання, підозрювані, зловживаючи довірою літньої жінки, виманили у неї заощадження у сумі 1300 доларів США та 13 тис. грн. Отримавши від пенсіонерки грошові кошти, шахрайки одразу втекли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки злагодженим діям правоохоронців зловмисниць вдалося затримати "по гарячих слідах". Грошові кошти, якими вони заволоділи, вилучено.

"Затриманими виявилися 32-річна уродженка Чернігівської області та 48-річна уродженка Полтавської області, які перебувають у розшуку в інших областях України за вчинення аналогічних злочинів", - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману, яке вчинено за попередньою змовою групою осіб (шахрайстві). Наразі вирішується питання щодо обрання зловмисницям запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 5 років або позбавлення волі строком до 3 років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, кіберполіція викрила інтернет-шахраїв, які ошукали дві сотні людей на 1,5 млн грн.

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