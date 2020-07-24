В Киеве двух "массажисток" подозревают в обмане пенсионерки на около 50 тыс. гривен

КИЕВ. 24 июля. УНН. В Киеве сообщили о подозрении двум "гастролершам", которые под предлогом бесплатного "лечебного массажа" попали в квартиру пенсионерки на Оболони и выманили у нее сбережения в сумме 1300 долларов и 13 тыс. гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.