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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101230 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 115505 просмотра

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В Киеве двух "массажисток" подозревают в обмане пенсионерки на около 50 тыс. гривен

В Киеве двух "массажисток" подозревают в обмане пенсионерки на около 50 тыс. гривен

Киев  •  УНН

 • 10529 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В Киеве сообщили о подозрении двум "гастролершам", которые под предлогом бесплатного "лечебного массажа" попали в квартиру пенсионерки на Оболони и выманили у нее сбережения в сумме 1300 долларов и 13 тыс. гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении двум злоумышленницам, которые путем обмана завладели денежными средствами 73-летней пенсионерки. Подозреваемые познакомились с потерпевшей на Оболони возле дома, где она проживает, и под предлогом оказания бесплатной услуги по лечебному массажу, проникли к ней в квартиру. Попав в помещение, подозреваемые, злоупотребляя доверием пожилой женщины, выманили у нее сбережения в сумме 1300 долларов США и 13 тыс. грн. Получив от пенсионерки денежные средства, мошенницы сразу убежали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям правоохранителей злоумышленниц удалось задержать "по горячим следам". Денежные средства, которыми они завладели, изъяты.

"Задержанными оказались 32-летняя уроженка Черниговской области и 48-летняя уроженка Полтавской области, находящихся в розыске в других областях Украины за совершение аналогичных преступлений", - указано в сообщении.

Сообщается, что указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, которое совершено по предварительному сговору группой лиц (мошенничество). Решается вопрос об избрании злоумышленницам меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 3 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, киберполиции разоблачила интернет-мошенников, которые обманули две сотни людей на 1,5 млн грн.

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