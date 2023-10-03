У Києві "детективи" незаконно стежили за громадянами і за 200 доларів надавали інформацію з закритих баз даних

ukru
29 березня, 17:57 • 204732 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 263847 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 228770 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 265241 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 234724 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 183823 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 179367 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 157377 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 476268 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174337 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
67 %
745 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 30 хвилин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 137433 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 149796 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 79779 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 106835 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 93141 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 330593 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 476300 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 518021 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 519476 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 422895 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 137433 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 263872 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 157755 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 150027 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 122225 перегляди
Актуальне
У Києві "детективи" незаконно стежили за громадянами і за 200 доларів надавали інформацію з закритих баз даних

У Києві "детективи" незаконно стежили за громадянами і за 200 доларів надавали інформацію з закритих баз даних

Київ • УНН

 • 570425 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Незаконне стеження та надання інформації із державних баз даних – такі послуги надавали через так зване «детективне агентство», що діяло у Києві. Про викриття діяльності «детективів» повідомила Голосіївська окружна прокуратура міста Києва, передає УНН.

Цитата

«Викрито діяльність так званого «детективного агентства», учасники якого здійснювали протиправне стеження за громадянами з використанням спеціальних технічних засобів та незаконно збували інформацію з державних та правоохоронних баз даних», - йдеться у повідомленні прокуратури.

Деталі

Згідно з матеріалами слідства, учасники «агентства» на замовлення приховано стежили за громадянами України, слідкуючи за їх маршрутами. Також вони пропонували послуги з надання інформації з державних та правоохоронних баз даних.

Оплату за свої послуги так звані детективи приймали на банківські гаманці оформлені на підставних осіб.

Вартість послуг коливалася в залежності від замовленого обсягу інформації. Для прикладу, надання відомостей з баз даних (АРМОР, РАЦС, НАІС, АРКАН) становила 200 доларів. А послуги з візуального спостереження, складання досьє на особу та інші супутні послуги коштували до 1000 доларів.

Крім того, одним із «детективів» на замовлення третіх осіб неодноразово замовлялася інформація, яка перебуває у володіння державного підприємства «Національні інформаційні системи».
у прокуратурі кажуть, що ще не встановили осіб, які за грошову винагороду здійснювали перевірку потрібних фізичних осіб за наявними базами даних та передавали отриману інформацію «детективу».

Додатково

За результатами перевірки сайт «агентства» заблокували.

Одному з фігурантів повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 361-2 КК України - несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Торгували персональними даними з баз даних держорганів: у Києві затримали "приватного детектива" та поліцейського

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,800.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,813.57