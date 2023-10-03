У Києві "детективи" незаконно стежили за громадянами і за 200 доларів надавали інформацію з закритих баз даних

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«Викрито діяльність так званого «детективного агентства», учасники якого здійснювали протиправне стеження за громадянами з використанням спеціальних технічних засобів та незаконно збували інформацію з державних та правоохоронних баз даних», - йдеться у повідомленні прокуратури.

Деталі

Згідно з матеріалами слідства, учасники «агентства» на замовлення приховано стежили за громадянами України, слідкуючи за їх маршрутами. Також вони пропонували послуги з надання інформації з державних та правоохоронних баз даних.

Оплату за свої послуги так звані детективи приймали на банківські гаманці оформлені на підставних осіб.

Вартість послуг коливалася в залежності від замовленого обсягу інформації. Для прикладу, надання відомостей з баз даних (АРМОР, РАЦС, НАІС, АРКАН) становила 200 доларів. А послуги з візуального спостереження, складання досьє на особу та інші супутні послуги коштували до 1000 доларів.

Крім того, одним із «детективів» на замовлення третіх осіб неодноразово замовлялася інформація, яка перебуває у володіння державного підприємства «Національні інформаційні системи».

у прокуратурі кажуть, що ще не встановили осіб, які за грошову винагороду здійснювали перевірку потрібних фізичних осіб за наявними базами даних та передавали отриману інформацію «детективу».

Додатково

За результатами перевірки сайт «агентства» заблокували.

Одному з фігурантів повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 361-2 КК України - несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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