В Киеве "детективы" незаконно следили за гражданами и за 200 долларов предоставляли информацию из закрытых баз данных
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Незаконную слежку и предоставление информации из государственных баз данных – такие услуги предоставляли через так называемое «детективное агентство», действовавшее в Киеве. О разоблачении деятельности «детективов» сообщила Голосеевская окружная прокуратура города Киева, передает УНН.
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«Разоблачена деятельность так называемого «детективного агентства», участники которого осуществляли противоправную слежку за гражданами с использованием специальных технических средств и незаконно сбывали информацию из государственных и правоохранительных баз данных», - говорится в сообщении прокуратуры.
Детали
Согласно материалам следствия, участники «агентства» по заказу скрыто следили за гражданами Украины, следя за их маршрутами. Также они предлагали услуги по предоставлению информации из государственных и правоохранительных баз данных.
Оплату за свои услуги так называемые детективы принимали на банковские кошельки оформленные на подставных лиц.
Стоимость услуг колебалась в зависимости от заказанного объема информации. Для примера, предоставление сведений из баз данных (АРМОР, РАГС, НАИС, АРКАН) составляла 200 долларов. А услуги по визуальному наблюдению, составление досье на лицо и другие сопутствующие услуги стоили до 1000 долларов.
Кроме того, одним из «детективов» по заказу третьих лиц неоднократно заказывалась информация, которая находится во владении государственного предприятия «Национальные информационные системы».
в прокуратуре говорят, что еще не установили лиц, которые за денежное вознаграждение осуществляли проверку нужных физических лиц по имеющимся базам данных и передавали полученную информацию «детективу».
Дополнительно
По результатам проверки сайт «агентства» заблокировали.
Одному из фигурантов сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361-2 УК Украины - несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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