Торгували персональними даними з баз даних держорганів: у Києві затримали "приватного детектива" та поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Києві затримали "приватного детектива" та поліцейського, які торгували персональними даними з баз даних державних органів. Про це повідомляє УНН, посилаючись на сторінку Київської міської прокуратури у Telegram.
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За даними слідства, киянин, видаючи себе за приватного детектива, розміщував електронні оголошення, в яких пропонував збирати персональні дані громадян України на замовлення. Зазначається, що коли чоловік отримав замовлення, його спільник, майор поліції, передавав інформацію зацікавленій стороні з баз даних державних органів, до яких він мав доступ як працівник правоохоронного органу.
Вартість інформації стосовно однієї особи становила 4 000 гривень, повідомляють прокурори. Крім цього, "детектив" також пропонував надавати розширену інформацію, яку він, нібито, мав можливість отримати через свої зв’язки в органах Служби безпеки України.
Чоловіків затримали за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації. Наразі їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у виді домашнього арешту.
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