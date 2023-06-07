Торгували персональними даними з баз даних держорганів: у Києві затримали "приватного детектива" та поліцейського

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 11053 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 17704 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 32652 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 32294 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 73345 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 58199 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 56097 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118087 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182736 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 209155 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.4м/с
24%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 44958 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 26639 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 24645 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 15879 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 52791 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 32648 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 53897 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 73341 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 209155 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 260064 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 10560 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 10585 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 23667 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 28293 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 44081 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Торгували персональними даними з баз даних держорганів: у Києві затримали "приватного детектива" та поліцейського

Київ • УНН

 • 293820 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. У Києві затримали "приватного детектива" та поліцейського, які торгували персональними даними з баз даних державних органів. Про це повідомляє УНН, посилаючись на сторінку Київської міської прокуратури у Telegram.

Торгували персональними даними з баз даних держорганів: у Києві затримали "приватного детектива" та поліцейського

Деталі

За даними слідства, киянин, видаючи себе за приватного детектива, розміщував електронні оголошення, в яких пропонував збирати персональні дані громадян України на замовлення. Зазначається, що коли чоловік отримав замовлення, його спільник, майор поліції, передавав інформацію зацікавленій стороні з баз даних державних органів, до яких він мав доступ як працівник правоохоронного органу.

Вартість інформації стосовно однієї особи становила 4 000 гривень, повідомляють прокурори. Крім цього, "детектив" також пропонував надавати розширену інформацію, яку він, нібито, мав можливість отримати через свої зв’язки в органах Служби безпеки України.

Чоловіків затримали за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації. Наразі їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у виді домашнього арешту.

Нагадаємо

У Києві припинили діяльність товариства, яке тривалий час займалось шахрайськими діями під виглядом надання послуг з працевлаштування в Європі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61