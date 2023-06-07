Торговали персональными данными из баз данных госорганов: в Киеве задержали "частного детектива" и полицейского

Детали

По данным следствия, киевлянин, выдавая себя за частного детектива, размещал электронные объявления, в которых предлагал собирать персональные данные граждан Украины на заказ. Отмечается, что когда мужчина получил заказ, его сообщник, майор полиции, передавал информацию заинтересованной стороне из баз данных государственных органов, к которым он имел доступ как работник правоохранительного органа.

Стоимость информации в отношении одного лица составляла 4 000 гривен, сообщают прокуроры. Кроме этого, "детектив" также предлагал предоставлять расширенную информацию, которую он, якобы, имел возможность получить через свои связи в органах Службы безопасности Украины.

Мужчин задержали по факту несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации. Сейчас им сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним

В Киеве прекратили деятельность общества, которое длительное время занималось мошенническими действиями под видом предоставления услуг по трудоустройству в Европе.