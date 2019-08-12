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У Києві чоловік застряг у болоті

У Києві чоловік застряг у болоті

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У столиці, у Русанівській затоці, чоловік застряг у болоті. Про це УНН повідомили у пресслужбі головного управління ДСНС України в місті Києві.

Так, 11 серпня, о 23:34, до рятувальників надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги людині, яка застряла у болоті на вул. Русанівська набережна, 12, що у Дніпровському районі столиці.

На місці події рятувальники встановили, що потерпілий застряг у болотистій місцевості на відстані 5 м від берега біля Русанівської затоки і потребував допомоги.

Рятувальники за допомогою мотузки дістали потерпілого чоловіка 1967 року народження до берега та передали його працівникам медичної служби.

Нагадаємо, на Київщині пенсіонера витягали з болота.

Українські Національні Новини

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КиївКримінал та НП

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