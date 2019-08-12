У Києві чоловік застряг у болоті

Так, 11 серпня, о 23:34, до рятувальників надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги людині, яка застряла у болоті на вул. Русанівська набережна, 12, що у Дніпровському районі столиці.

На місці події рятувальники встановили, що потерпілий застряг у болотистій місцевості на відстані 5 м від берега біля Русанівської затоки і потребував допомоги.

Рятувальники за допомогою мотузки дістали потерпілого чоловіка 1967 року народження до берега та передали його працівникам медичної служби.

Нагадаємо, на Київщині пенсіонера витягали з болота.