В Киеве мужчина застрял в болоте
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В столице, в Русановском заливе, мужчина застрял в болоте. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.
Так, 11 августа, в 23:34, к спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи человеку, застрявшему в болоте на ул. Русановская набережная, 12 в Днепровском районе столицы.
На месте происшествия спасатели установили, что пострадавший застрял в болотистой местности на расстоянии 5 м от берега у Русановского залива и нуждался в помощи.
Спасатели с помощью веревки достали пострадавшего мужчину 1967 года рождения к берегу и передали его работникам медицинской службы.
Напомним, в Киевской области пенсионера вытаскивали из болота.