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У Києві через спеку обмежать рух вантажного транспорту

У Києві через спеку обмежать рух вантажного транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. У Києві через спеку вводиться обмеження руху містом великотоннажного транспорту. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.

“Комунальна корпорація „Київавтодор“ нагадує, що, коли температура повітря сягає більше ніж +28ºС, вводиться обмеження руху вулично-дорожньою мережею м. Києва для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т із 10:00 до 22:00”, — йдеться у повідомленні.

У комунальній корпорації просять усіх перевізників взяти інформацію до відома.

Як повідомляв УНН, у цьому році буде виконаний капітальний ремонт проспекту імені Степана Бандери. 

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