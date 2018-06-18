У Києві через спеку обмежать рух вантажного транспорту

“Комунальна корпорація „Київавтодор“ нагадує, що, коли температура повітря сягає більше ніж +28ºС, вводиться обмеження руху вулично-дорожньою мережею м. Києва для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т із 10:00 до 22:00”, — йдеться у повідомленні.

У комунальній корпорації просять усіх перевізників взяти інформацію до відома.

Як повідомляв УНН, у цьому році буде виконаний капітальний ремонт проспекту імені Степана Бандери.