В Киеве из-за жары ограничат движение грузового транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Киеве из-за жары введено ограничение движения по городу крупнотоннажного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" напоминает, что, когда температура воздуха достигает более + 28ºС, вводится ограничение движения улично-дорожной сетью г. Киева для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т с 10:00 до 22:00", - говорится в сообщении.
В коммунальной корпорации просят всех перевозчиков принять информацию к сведению.
Как сообщал УНН, в этом году будет выполнен капитальный ремонт проспекта имени Степана Бандеры.