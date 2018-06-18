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В Киеве из-за жары ограничат движение грузового транспорта

В Киеве из-за жары ограничат движение грузового транспорта

Киев  •  УНН

 • 10091 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Киеве из-за жары введено ограничение движения по городу крупнотоннажного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" напоминает, что, когда температура воздуха достигает более + 28ºС, вводится ограничение движения улично-дорожной сетью г. Киева для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т с 10:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

В коммунальной корпорации просят всех перевозчиков принять информацию к сведению.

Как сообщал УНН, в этом году будет выполнен капитальный ремонт проспекта имени Степана Бандеры. 

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