У Києві через перевищення ліміту пасажирів відбувається затримка руху наземного транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Попри те, що наземний транспорт у столиці працює лише для окремих категорій громадян, деякі рейси затримуються з причин перевищення ліміту пасажирів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram підприємства Київпастранс.
"Затримується рух трамвай №8 по вул. Тростянецька - Харківське шосе в напрямку ст. м. "Лісова" з причини перевищення ліміту пасажирів. На місце викликано поліцію. Рух відновлено о 10:45, курсування з відхиленням від графіка", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, відзавтра, 23 березня, у Києві на період карантину припиняє роботу наземний громадський транспорт. Проте, деякі маршрути курсуватимуть для окремих категорі громадян.