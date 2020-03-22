В Киеве из-за превышения лимита пассажиров происходит задержка движения наземного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Несмотря на то, что наземный транспорт в столице работает только для отдельных категорий граждан, некоторые рейсы задерживаются из-за причин превышения лимита пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram предприятия Киевпастранс.
"Задерживается движение трамвая №8 по ул. Тростянецкая - Харьковское шоссе в направлении ст. м. "Лесная" по причине превышения лимита пассажиров. На место вызвана полиция. Движение возобновлено в 10:45, курсирование с отклонением от графика", - говорится в сообщении.
Напомним, с завтрашнего дня, 23 марта, в Киеве на период карантина прекращает работу наземный общественный транспорт. Однако, некоторые маршруты будут курсировать для отдельных категорий граждан.