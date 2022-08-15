У Києві попрощаються з Русланою Писанкою: дата і час
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Прощання з акторкою та телеведучою Русланою Писанкою відбудеться 21 серпня у Спасо-Преображенському соборі в Києві. Про це у Facebook повідомив чоловік артистки Ігор Ісаков, передає УНН.
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"Хочу сповістити, що прощання й відспівування нашої Русі, а також її мами, Діни Василівни, відбудуться в храмі, який дуже подобався Руслані. 21.08.22 (неділя) за адресою: Спасо-Преображенський собор, вул. Маршала Конєва 3а (ст. метро "Іподром")", – повідомив чоловік Руслани.
Деталі
Божественна літургія розпочнеться о 9:00. Приблизно о 11:00 відбудеться чин похорону Руслани та її мами.
Нагадаємо
19 липня стало відомо, що на 57-му році пішла з життя акторка та телеведуча Руслана Писанка.
Довідка
Руслана Писанка найбільше відома за ролями у фільмах "Москаль-чарівник", "Вогнем і мечем" та "Таксі для ангела".