В Киеве попрощаются с Русланой Писанкой: дата и время

Цитата

"Хочу известить, что прощание и отпевание нашей Руси, а также ее мамы, Дины Васильевны, состоятся в храме, который очень нравился Руслане. 21.08.22 (воскресенье) по адресу: Спасо-Преображенский собор, ул. Маршала Конева 3а (ст. метро "Ипподром")", – сообщил муж Русланы.

Детали

Божественная литургия начнется в 9:00. Примерно в 11:00 состоится чин похорон Русланы и ее мамы.

Напомним

19 июля стало известно, что на 57-м году ушла из жизни актриса и телеведущая Руслана Писанка.

Справка

Руслана Писанка больше всего известна по ролям в фильмах "Москаль-волшебник", "Огнем и мечом" и "Такси для ангела".