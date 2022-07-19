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Пішла з життя акторка та телеведуча Руслана Писанка

Пішла з життя акторка та телеведуча Руслана Писанка

Київ • УНН

 • 5102483 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. На 57-му році пішла з життя акторка та телеведуча Руслана Писанка, повідомив колектив "Сніданку з 1+1" в ефірі, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що після повномасштабного російського вторгнення Руслана виїхала до Німеччини, де лікарі діагностували у неї важку хворобу. На жаль, сьогодні вночі телеведучої не стало.

Цитата

"Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала", - повідомляє колектив "Сніданку з 1+1".

Довідково

Руслана Писанка - українська телеведуча та акторка театру і кіно. Найбільш відома за ролями у фільмах «Москаль-чарівник», «Вогнем і мечем» та «Таксі для ангела».

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