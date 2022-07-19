Ушла из жизни актриса и телеведущая Руслана Пысанка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. На 57-м году ушла из жизни актриса и телеведущая Руслана Пысанка, сообщил коллектив "Завтрака с 1+1" в эфире, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что после полномасштабного российского вторжения Руслана уехала в Германию, где врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь. К сожалению, сегодня ночью телеведущей не стало.
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"Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала", - сообщает коллектив "Завтрака с 1+1".
Справочно
Руслана Пысанка – украинская телеведущая и актриса театра и кино. Наиболее известна по ролям в фильмах «Москаль-волшебник», «Огнем и мечом» и «Такси для ангела».