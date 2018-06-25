У Києві 1 липня перекриють Софійську площу

“Зокрема, передбачена заборона проїзду всіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від перехрестя із вул. Володимирською до перехрестя із вул. Малою Житомирською) та на вул. Володимирській (від перехрестя із вул. Рейтарською до перехрестя із вул. Великою Житомирською) під час концерту — із 20:00 до 24:00 відповідно до погодженої схеми організації дорожнього руху”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у рамках міжнародного проекту “Шляхи дружби” у Києві 1 липня виконають поему для читця та симфонічного оркестру композитора Аарона Копленда “Портрет Лінкольна”. Декламатором виступить відомий американський актор Джон Малкович.



У грандіозному концерті на Софійській площі братимуть участь Молодіжний оркестр Луїджі Керубіні, створений Маестро Ріккардо Муті з найкращих молодих виконавців Італії, симфонічний оркестр і хор Національної опери України, Камерний хор “Кредо”, Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського, студенти Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, а також 25 молодих виконавців із м. Маріуполя (артисти Маріупольського муніципального оркестру “Ренесанс” та студенти Маріупольського коледжу мистецтв). Хормейстер Великого зведеного хору — Богдан Пліш.



Україну представлятиме, зокрема, одна з найкращих сучасних оперних співачок Людмила Монастирська (сопрано), солістка Національної опери України та запрошена солістка провідних театрів світу — “Ла Скала” (м. Мілан), “Метрополітен-Опера” (м. Нью-Йорк), “Ковент-Гарден” (м. Лондон) та відомий український бас Сергій Магера.



Також на Софійській площі столиці пролунає світовий шедевр від Джузеппе Верді (“Stabat Mater” до “Te Deum” і до “Набукко”). Захід відбудеться за сприяння столичної влади.

Нагадаємо, до Дня молоді у Києві 24 червня частково перекрили центр.