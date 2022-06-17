Китай спустив на воду третій авіаносець
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Китай спустив на воду третій авіаносець, який назвали "Фуцзянь" на честь південно-східної прибережної провінції країни. Про це інформує УНН, посилаючись на CGTN.
Деталі
Новий корабель, що повністю спроектований і побудований всередині країни, є першим в країні авіаносцем з катапультами. Він оснащений електромагнітною системою запуску літака-катапульти та засобами перехоплення. Повна водотонажність "Фуцзянь" становить понад 80 000 тонн.
Церемонія спуску відбулася вранці на верфі Jiangnan Shipyard China Shipbuilding Industry Corporation у Шанхаї.
Доповнення
Міністр оборони Китаю заявив, що ядерний арсенал країни - "для самооборони".