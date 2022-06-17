Китай спустил на воду третий авианосец
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Китай спустил на воду третий авианосец, названный "Фуцзянь" в честь юго-восточной прибрежной провинции страны. Об этом информирует УНН, ссылаясь на CGTN.
Детали
Новый корабль, полностью спроектированный и построенный внутри страны, является первым в стране авианосцем с катапультами. Он оснащен электромагнитной системой запуска самолета-катапульты и средствами перехвата. Полное водоизмещение "Фуцзянь" составляет более 80 000 тонн.
Церемония спуска состоялась утром на верфи Jiangnan Shipyard China Shipbuilding Industry Corporation в Шанхае.
Дополнение
Министр обороны Китая заявил, что ядерный арсенал страны – "для самообороны".