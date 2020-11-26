У Киргизстані висловилися за позбавлення російської мови - статусу офіційної

“Я розумію, що чим більше мов знають громадяни, тим краще, ми багато чого досягли через знання російської мови. Але ми повинні прийняти окремий закон і розвивати іноземні мови, а в Конституції потрібно прописати статус тільки киргизької мови. Інакше ми можемо втратити свою мову. Поки не буде необхідності, громадяни нічого не будуть робити і мову не будуть вчити”, — сказав Тораль.

У жовтні 2020 року під час зустрічі з послом Росії в Киргизстані Миколою Удовиченко виконуючий тоді обов’язки президента прем’єр-міністр Садир Жапаров запевнив, що російська мова залишиться офіційною і що ніхто не має наміру змінювати її статус.

У 2019 році об’єднання політичних сил, яке пропонувало провести конституційну реформу, також озвучувало ідею позбавити російську мову статусу офіційної.

Довідка: в Киргизстані російська мова відповідно до чинної Конституції має статус офіційного.