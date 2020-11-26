В Кыргызстане высказались за лишение русского языка - статуса официального

“Я понимаю, что чем больше языков знают граждане, тем лучше, мы многого достигли через знание русского языка. Но мы должны принять отдельный закон и развивать иностранные языки, а в Конституции нужно прописать статус только кыргызского языка. Иначе мы можем потерять свой язык. Пока не будет необходимости, граждане ничего не будут делать и язык не будут учить”, — сказал Торалиев.

В октябре 2020 года во время встречи с послом России в Кыргызстане Николаем Удовиченко исполнявший тогда обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров заверил, что русский язык останется официальным и что никто не намерен менять его статус.

В 2019 году объединение политических сил, предлагавшее провести конституционную реформу, также озвучивало идею лишить русский язык статуса официального.

Справка: в Кыргызстане русский язык согласно действующей Конституции имеет статус официального.