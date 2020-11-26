В Кыргызстане высказались за лишение русского языка - статуса официального

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. На заседании Конституционного совещания 26 ноября представившийся общественным деятелем Садирдин Торалиев предложил убрать из Конституции Кыргызстана норму о том, что русский язык является официальным, пишет УНН со ссылкой на местную редакцию “Радио Свобода”.

“Я понимаю, что чем больше языков знают граждане, тем лучше, мы многого достигли через знание русского языка. Но мы должны принять отдельный закон и развивать иностранные языки, а в Конституции нужно прописать статус только кыргызского языка. Иначе мы можем потерять свой язык. Пока не будет необходимости, граждане ничего не будут делать и язык не будут учить”, — сказал Торалиев.

В октябре 2020 года во время встречи с послом России в Кыргызстане Николаем Удовиченко исполнявший тогда обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров заверил, что русский язык останется официальным и что никто не намерен менять его статус.

В 2019 году объединение политических сил, предлагавшее провести конституционную реформу, также озвучивало идею лишить русский язык статуса официального.

Справка: в Кыргызстане русский язык согласно действующей Конституции имеет статус официального.

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