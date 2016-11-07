У Хмельницькому виявили артилерійський снаряд
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. На розі вулиць Шевченка і Горького громадяни виявили артилерійський снаряд. Про це повідомили кореспонденту УНН у патрульній поліції міста Хмельницький.
Снарад виявили під час земляних робіт біля Національної академії держприкордонслужби імені Б.Хмельницького.
На місце події виїхав екіпаж патрульної поліції і всі служби надзвичайного реагування.
Нагадаємо, 5 листопада співробітники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС у Рівненській області знешкодили артилерійський снаряд калібром 76 мм часів Другої світової війни.