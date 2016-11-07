В Хмельницком обнаружили артиллерийский снаряд
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. На углу улиц Шевченко и Горького граждане обнаружили артиллерийский снаряд. Об этом сообщили корреспонденту УНН в патрульной полиции города Хмельницкий.
Снаряд обнаружили во время земляных работ возле Национальной академии Госпогранслужбы имени Б. Хмельницкого.
На место происшествия выехал экипаж патрульной полиции и все службы чрезвычайного реагирования.
Напомним, 5 ноября сотрудники группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГосЧС в Ровенской области обезвредили артиллерийский снаряд калибром 76 мм времен Второй мировой войны.