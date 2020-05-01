У Хмельницькому відновлюють роботу продуктові ринки та кавові кіоски
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У місті Хмельницький з 1 травня відновлюють роботу продуктові ринки та кавові кіоски, зважаючи на прийнятну ситуацію з коронавірусом у місті. Про це у відеозверненні повідомив мер міста Олександр Симчишин, передає УНН.
“1 травня частина малого бізнесу відновлює свою роботу, це стосується насамперед продуктових ринків, кавових точок, кавових кіосків. Зважаючи на доволі таку прийнятну статистику у місті Хмельницькому, ми переконані, що бізнес потроху має виходити до активної діяльності”, — наголосив Симчишин.
Тим часом, у Хмельницькій області за добу виявили 11 нових випадків коронавірусної хвороби, зокрема у місті Хмельницький два випадки, повідомили у пресслужбі Хмельницької міської ради.
“В інфекційній лікарні Хмельницького станом на 9:00 53 хворих. За добу госпіталізовано 7 осіб, з них 2 хворих з COVID-19 (Городоцький, Шепетівський р-ни), 3 особи з підозрою на COVID-19 (1 людина з підозрою з Хмельницького), 2 хворих з ГРВІ (пневмонії)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі у лікарні 25 хворих на COVID-19, з них 1 хворий з Хмельницького, решта — з районів області. Ще 4 хворих підозрою на COVID-19.
“Загалом за час пандемії у Хмельницькому зафіксовано 16 випадків захворювання на COVID-19. 12 людей одужало, 1 людина померла, 3 хворих (1 госпіталізований в лікарні, 2 лікуються амбулаторно). У Хмельницькій області виявлено 93 випадки захворювання на COVID-19 . За добу 11 нових випадків”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу на коронавірус захворіли 455 осіб, з них 37 дітей та 91 медичний працівник.