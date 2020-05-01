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В Хмельницком возобновляют работу продуктовые рынки и кофейные киоски

Киев • УНН

 • 22727 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В городе Хмельницкий с 1 мая возобновляют работу продуктовые рынки и кофейные киоски, беря во внимание приемлемую ситуацию с коронавирусом в городе. Об этом в видеообращении сообщил мэр города Александр Симчишин, передает УНН.

В Хмельницком возобновляют работу продуктовые рынки и кофейные киоски

"1 мая часть малого бизнеса возобновляет свою работу, это касается прежде всего продуктовых рынков, кофейных точек, кофейных киосков. Несмотря на довольно такую приемлемую статистику в городе Хмельницком, мы убеждены, что бизнес понемногу должен выходить к активной деятельности", - подчеркнул Симчишин.

Между тем, в Хмельницкой области за сутки обнаружили 11 новых случаев коронавирусной болезни, в частности в городе Хмельницкий два случая, сообщили в пресс-служба Хмельницкого городского совета.

"В инфекционной больнице Хмельницкого по состоянию на 9:00 53 больных. За сутки госпитализированы 7 человек, из них 2 больных с COVID-19 (Городецкий, Шепетовский р-ны), 3 человека с подозрением на COVID-19 (1 человек с подозрением из Хмельницкого), 2 больных с ОРВИ (пневмонией)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в больнице 25 больных COVID-19, из них 1 больной из Хмельницкого, остальные - из районов области. Еще 4 больных с подозрением на COVID-19.

"Всего за время пандемии в Хмельницком зафиксировано 16 случаев заболевания COVID-19. 12 человек выздоровели, 1 человек умер, 3 больных (1 госпитализирован в больницу, 2 лечатся амбулаторно). В Хмельницкой области выявлено 93 случая заболевания COVID-19. За сутки 11 новых случаев", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине за минувшие сутки на коронавирус заболели 455 человек, из них 37 детей и 91 медицинский работник .

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