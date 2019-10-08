У Хмельницькій області пенсіонер пострілом в голову випадково вбив товариша біля мішені
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Хмельницікій області поліцейські оголосили про підозру 64-річному пенсіонеру, який з необережності застрелив свого знайомого, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у регіоні.
“Події мали місце вчора, 6 жовтня, близько 14.30 години на пустирі поблизу села Розсоша Хмельницького району. За вчинене чоловікові загрожує від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі”, — вказано у повідомленні поліції.
Попередньо встановлено, 46-річний потерпілий разом з підозрюваним на пустирі поблизу села Розсоша займались пристрілюванням оптичного прицілу до мисливського карабіну, в ході чого останній випадково влучив у голову знайомому, який стояв біля мішені.
Як додали правоохоронці: “Наразі чоловікові вже оголошено про підозру за ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі. Слідчі з’ясовують усі обставини події”.
Як писав УНН раніше, правоохоронці Закарпатської області розслідують вбивство з необережності під час полювання.