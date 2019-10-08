В Хмельницкой области пенсионер выстрелом в голову случайно убил товарища у мишени
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Хмельницикий области полицейские объявили о подозрении 64-летнему пенсионеру, который по неосторожности застрелил своего знакомого, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в регионе.
“События имели место вчера, 6 октября, около 14.30 часов на пустыре возле села Россоша Хмельницкого района. За совершенное мужчине грозит от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы”, — указано в сообщении полиции.
Предварительно установлено, 46-летний пострадавший вместе с подозреваемым на пустыре возле села Россоша занимались пристрелкой оптического прицела охотничьего карабина, в ходе чего последний случайно попал в голову знакомому, который стоял у мишени.
Как добавили правоохранители: “Сейчас мужчине уже объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего”.
Как писал УНН ранее, правоохранители Закарпатской области расследуют убийство по неосторожности во время охоты.