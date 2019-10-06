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Поліція Закарпаття розслідує вбивство з необережності під час полювання

Київ • УНН

 • 15483 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Правоохоронці Закарпатської області розслідують вбивство з необережності під час полювання, пише УНН з посиланням на пресслужбу поліції у регіоні.

Поліція Закарпаття розслідує вбивство з необережності під час полювання

Вчора, 5 жовтня, правоохоронці Воловеччини отримали повідомлення від 46-річного мешканця смт. Жденієво. Чоловік розповів, що під час полювання, вистреливши з мисливської рушниці, влучив у свого товариша.

“Поліцейські з’ясували, що подія трапилася вранці, після 7 години, в урочищі „Бараки“, куди чоловіки пішли по гриби та на полювання. Полюючи на косулю, 46-річний жденієвець здійснив один постріл, проте на лінії вогню раптово опинився його товариш. Від отриманих травм потерпілий помер дорогою до лікарні в кареті швидкої допомоги”, — вказано у повідомленні поліції.

З місця події правоохоронці вилучили зареєстровану мисливську рушницю.

“За фактом слідчі Воловецького відділення поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України (Вбивство, вчинене через необережність). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Слідство у справі триває”, — додали у поліції.

Як писав УНН, у серпні в Тернопільській області під час полювання випадковим пострілом вбито чоловіка.

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