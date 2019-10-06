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Полиция Закарпатья расследует убийство по неосторожности во время охоты

Киев • УНН

 • 15483 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Правоохранители Закарпатской области расследуют убийство по неосторожности во время охоты, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции в регионе.

Полиция Закарпатья расследует убийство по неосторожности во время охоты

Вчера, 5 октября, правоохранители Воловецкого района получили сообщение от 46-летнего жителя смт. Ждениево. Мужчина рассказал, что во время охоты, выстрелив из охотничьего ружья, попал в своего товарища.

“Полицейские выяснили, что происшествие случилось утром, после 7:00, в урочище „Ангары“, куда мужчины пошли за грибами и на охоту. Охотясь на косулю, 46-летний ждениевец совершил один выстрел, однако на линии огня внезапно оказался его товарищ. От полученных травм пострадавший скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи”, — указано в сообщении полиции.

С места происшествия правоохранители изъяли зарегистрированное охотничье ружье.

“По факту следователи Воловецкого отделения полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины (убийство, совершенное по неосторожности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Следствие по делу продолжается”, — добавили в полиции.

Как писал УНН, в августе в Тернопольской области во время охоты случайно выстрелом убит мужчина.

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