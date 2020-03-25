У Хмельницькій області 4 особи під підозрою на коронавірус - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Хмельницькій області станом на ранок середи перевірять чотири підозри на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє у Facebook пресслужба Хмельницької обласної державної адміністрації, передає УНН.
"Хмельницька ОДА інформує: станом на 10:00 25 березня у Хмельницькій області 4 особи під підозрою, з них 1 - нова", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 113 випадків COVID-19 в Україні.
Як повідомлялося в УНН, сьогодні стало відомо про четверту смерть від коронавірусу в Україні. Так, у інфекційному відділені Тернопільській лікарні швидкої допомоги помер 68-річний хворий на COVID-19.