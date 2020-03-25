В Хмельницкой области 4 человека под подозрением на коронавирус - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Хмельницкой области по состоянию на утро среды проверят четыре подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации, передает УНН.
"Хмельницкая ОГА информирует: по состоянию на 10:00 25 апреля в Хмельницкой области 4 человека под подозрением, из них 1 - новое", - говорится в сообщении.
Напомним, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 113 случаев COVID-19 в Украине.
Как сообщалось в УНН, сегодня стало известно о четвертой смерти от коронавируса в Украине. Так, в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер 68-летний больной COVID-19.