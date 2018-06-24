У Херсоні сталася пожежа у будинку нардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Пожежа в будинку народного депутата сталася у Херсоні. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області, передає УНН.
"Сьогодні вночі о 2:51 в поліцію від диспетчера служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення, що в Дніпровському районі горить дах житлового будинку. На місці події поліцейські встановили, пожежа сталася в житловому будинку народного депутата України", – йдеться в повідомленні.
Пожежу ліквідували о 3:40. Серед громадян ніхто не постраждав
За цим фактом внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Проводяться необхідні слідчі дії.
У прес-службі партії БПП зазначено, що пожежа сталася у будинку народного депутата України Олександра Співаковського на Херсонщині.
Нагадаємо, автомобіль активіста пошкодили у Львові. У багажнику автівки виявили предмет, схожий на ручну гранату.