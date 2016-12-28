У Херсоні попрощались із "Ефою", який загинув на Світлодарській дузі
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Херсоні прощаються з бійцем 54-ї бригади Андрієм Байбузом з позивним "Ефа", передає кореспондент УНН.
Військовий загинув в боях на Світлодарській дузі 18 грудня, проте його тіло з непідкотрольної території вдалось забрати лише через тиждень. А.Байбуз з позивним “Ефа” був поранений в обидві ноги.
“Заберіть молодого пораненого, а мене лишіть тут”, — це були останні слова солдата, які він сказав побратимам.
З А.Байбузом прийшли проститись сотні містян, його родичі та знайомі. Церемонія прощання відбулась у Кафедральному Соборі.