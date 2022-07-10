У Херсоні поблизу об'єкту газорозподільної системи сталася пожежа, мешканцям довелося самим її гасити

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"Сьогодні в Херсоні могла б статися трагедія. Виникла пожежа в покинутій будівлі біля школи №53, Шовкуненка 86а. Буквально за 10-15 метрів від місця пожежі знаходився об'єкт газорозподільної інфраструктури. Оркам та окупантам на людей начхати, тому ніхто цю пожежу гасити не приїхав", - зазначив Соболевський.

Він зазначив, що локалізувати та гасити займання довелося місцевим жителям. Якби не їхній героїзм і самовідданість, наслідки могли б бути трагічними.

Нагадаємо

Російські загарбники забороняють гасити лісові пожежі, які вирують у Херсонській області.