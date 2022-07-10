В Херсоне вблизи объекта газораспределительной системы произошел пожар, жителям пришлось тушить его самим

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"Сегодня в Херсоне могла бы произойти трагедия. Возник пожар в заброшенном здании возле школы №53, Шовкуненко 86а. Буквально в 10-15 метрах от места пожара находился объект газораспределительной инфраструктуры. Оркам и оккупантам на людей плевать, поэтому никто этот пожар тушить не приехал", - отметил Соболевский.

Он отметил, что локализовать и тушить возгорание пришлось местным жителям. Если бы не их героизм и самоотверженность, последствия могли быть трагическими.

Напомним

Российские захватчики запрещают тушить лесные пожары, бушующие в Херсонской области.