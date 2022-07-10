В Херсоне вблизи объекта газораспределительной системы произошел пожар, жителям пришлось тушить его самим
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Во временно захваченном Херсоне возник пожар вблизи объекта газораспределительной системы, но российские оккупанты не занялись тушением. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, информирует УНН.
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"Сегодня в Херсоне могла бы произойти трагедия. Возник пожар в заброшенном здании возле школы №53, Шовкуненко 86а. Буквально в 10-15 метрах от места пожара находился объект газораспределительной инфраструктуры. Оркам и оккупантам на людей плевать, поэтому никто этот пожар тушить не приехал", - отметил Соболевский.
Он отметил, что локализовать и тушить возгорание пришлось местным жителям. Если бы не их героизм и самоотверженность, последствия могли быть трагическими.
Напомним
Российские захватчики запрещают тушить лесные пожары, бушующие в Херсонской области.