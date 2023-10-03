У Херсоні лунають вибухи. Окупанти обстрілюють прибережні райони — МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Херсоні лунають вибухи. Окупанти обстрілюють прибережні райони. Про це повідомив голова Міської Військової Адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
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“Армія рф обстрілює прибережні райони Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя! У місті чути вибухи. Залишайтесь у безпечних місцях!”, — написав Роман Мрочко.
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Очільник МВА закликає людей перебувати у безпечних місцях, за можливості спускатись в укриття.
Нагадаємо
Через ранкову атаку по Херсону у середмісті пошкоджений ще один заклад освіти та житлові будинки. Є поранені.