В Херсоне раздаются взрывы. Оккупанты обстреливают прибрежные районы города - МВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Херсоне раздаются взрывы. Оккупанты обстреливают прибрежные районы. Об этом сообщил глава Городской Военной Администрации Роман Мрочко, передает УНН.
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“Армия рф обстреливает прибрежные районы Херсона с временно оккупированного левобережья! В городе слышны взрывы. Оставайтесь в безопасных местах!”, — написал Роман Мрочко.
Детали
Глава МВА призывает людей находиться в безопасных местах, по возможности спускаться в укрытие.
Напомним
Из-за утренней атаки по Херсону в центре города повреждено еще одно учебное заведение и жилые дома. Есть раненые.