В Херсоне раздаются взрывы. Оккупанты обстреливают прибрежные районы города - МВА

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Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. В Херсоне раздаются взрывы. Оккупанты обстреливают прибрежные районы. Об этом сообщил глава Городской Военной Администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Цитата

“Армия рф обстреливает прибрежные районы Херсона с временно оккупированного левобережья! В городе слышны взрывы. Оставайтесь в безопасных местах!”, — написал Роман Мрочко.

Детали

Глава МВА призывает людей находиться в безопасных местах, по возможности спускаться в укрытие.

Напомним

Из-за утренней атаки по Херсону в центре города повреждено еще одно учебное заведение и жилые дома. Есть раненые.

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