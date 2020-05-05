У Харкові затримали організаторів грального бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Харкові затримали банду, яка підозрюється у організації незаконного грального бізнесу. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
"В ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці здійснили обшуки мережі гральних закладів, в яких надавалися послуги з доступу до азартних ігор на стимуляторах гральних автоматів, а також за місцем мешкання та в транспортних засобах зловмисників", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що під час обшуків поліцейські вилучили 22 гральних автомати, електронну рулетку на 6 посадочних місць, 8 одиниць комп’ютерного обладнання, мобільні телефони, банківські картки різних банківських установ, "чорнову" бухгалтерську документацію, грошові кошти у сумі більше 30 тисяч гривень, отримані від зайняття незаконним гральним бізнесом та інше майно.
На даний час двом особам, причетним до противоправної діяльності, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), ч.1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено штраф від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді застави. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Луганщині п’ятьом слідчим повідомлено про підозру у незаконному затриманні осіб за підозрою у зайнятті гральним бізнесом.