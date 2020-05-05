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В Харькове задержали организаторов игорного бизнеса

Киев • УНН

 • 13474 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Харькове задержали банду, которая подозревается в организации незаконного игорного бизнеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В Харькове задержали организаторов игорного бизнеса

"В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители провели обыски сети игорных заведений, в которых предоставлялись услуги по доступу к азартным играм на стимуляторах игровых автоматов, а также по месту жительства и в транспортных средствах злоумышленников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков полицейские изъяли 22 игровых автомата, электронную рулетку на 6 посадочных мест, 8 единиц компьютерного оборудования, мобильные телефоны, банковские карты различных банковских учреждений, "черновую" бухгалтерскую документацию, денежные средства в сумме более 30 тысяч гривен, полученные от занятия незаконным игорным бизнесом и другое имущество.

В настоящее время двум лицам, причастным к противоправной деятельности, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрен штраф от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде залога. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Луганской области пяти следователям сообщено о подозрении в незаконном задержании лиц по подозрению в занятии игорным бизнесом.

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