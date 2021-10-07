У Харкові закінчилися місця в реанімації, а хворих не госпіталізують - соцмережі

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Литвинова хворіє коронавірусом третій тиждень. Жінка звернулася в одну з місцевих лікарень з проханням про реанімацію. Але їй відмовили, посилаючись на те, що вона не важкохвора.

"Це Харків. Харків, в якому закінчилися місця в реанімаціях і черга на госпіталізацію тяжких абсолютно непристойної довжини. Де пацієнту з сатурацією нижче 80 (показник насичення крові киснем, сатурація 92% і нижче вважається критичною - ред.) доводиться шукати в ручному режимі хоч якесь місце", - коментує Литвинова.

Нагадаємо, що тривалий час Харків є антилідером за кількістю інфікованих COVID -19. Тільки за останню добу коронавірус діагностували у 787 жителів міста.

Причому, за офіційною інформацією, місця для госпіталізації людей з COVID-19 нібито є, зайнято в регіоні тільки 69% ліжкомісць (2755).

Провину за критичну ситуацію в місті харків'яни покладають на в. о. мера міста Ігоря Терехова. За їх словами, Терехов не реагував на заклики своєчасно збільшити кількість ліжок у лікарнях.



Тим часом політолог Яніна Соколовська не виключає той факт, що кошти на боротьбу з "ковідом" були злиті у виборчу кампанію Терехова.

"Очевидно, що весь час і гроші, яких повинно було вистачити на підготовку Харкова до нової хвилі пандемії, Терехов витратив на підготовку себе до виборів мера. Десятки мільйонів на розміщення реклами та піар-матеріалів у пресі і сотні мільйонів - на головний іміджевий проект Терехова - зоопарк, який так толком і не відкрився. Це, звичайно, простіше, ніж готувати місто до пандемії, і, головне, це для себе, а не для когось. А харків'яни - ну, якось же вони пережили рік тому ковідний колапс міської медицини", - зазначила вона.