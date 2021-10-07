В Харькове закончились места в реанимации, а больных не госпитализируют - соцсети

Детали

Литвинова болеет коронавирусом третью неделю. Женщина обратилась в одну из местных больниц с просьбой о реанимации. Но ей отказали, ссылаясь на то, что она не тяжелобольная.

"Это Харьков. Харьков, в котором закончились места в реанимациях и очередь на госпитализацию тяжелых совершенно неприличной длины. Где пациенту с сатурацией ниже 80 (показатель насыщения крови кислородом, сатурация 92% и ниже считается критической, - ред.) приходится искать в ручном режиме хоть какое-то место", - комментирует Литвинова.

Напомним, что длительное время Харьков является антилидером по количеству инфицированных COVID −19. Только за последние сутки коронавирус диагностировали у 787 жителей города.

Причем, по официальной информации, места для госпитализации людей с COVID-19 якобы есть, занято в регионе только 69% койкомест ( 2755).

Вину за критическую ситуацию в городе харьковчане возлагают на и. о. мэра города Игоря Терехова. По их словам, Терехов не реагировал на призывы своевременно увеличить количество коек в больницах.



Между тем политолог Янина Соколовская не исключает тот факт, что средства на борьбу с “ковидом” были слиты в избирательную кампанию Терехова.

“Очевидно, что все время и деньги, которых должно было хватить на подготовку Харькова к новой волне пандемии, Терехов потратил на подготовку себя к выборам мэра. Десятки миллионов на размещение рекламы и пиар-материалов в прессе и сотни миллионов — на главный имиджевый проект Терехова — зоопарк, который так толком и не открылся. Это, конечно, проще, чем готовить город к пандемии, и, главное, это для себя, а не для кого-то. А харьковчане — ну как-то же они пережили год назад ковидный коллапс городской медицины”, — отметила она.