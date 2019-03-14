У Харкові встановили особи трьох дітей, що побили чоловіка на відео
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Харкові встановили особи трьох з п’яти дітей, які стали героями відео про побиття дорослого чоловіка. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу поліції Харківської області.
"У Новобаварському районі Харкова 12 березня близько п’яти учнів загальноосвітнього навчального закладу від 10 до 12 років нанесли тілесні ушкодження чоловіку. Потерпілий за фактом побиття до поліції не звертався. Правоохоронці вже встановили особи трьох учасників події", - йдеться в повідомленні.
Наразі встановлюються всі обставини та особистість інших учасників події. Вирішується питання щодо її кваліфікації за Кримінальним кодексом України.
Нагадаємо, 12 березня у мережі Facebook з’явилося відео, на якому діти били чоловіка по ногах та тулубу на вулиці.