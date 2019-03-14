В Харькове установили личности трех детей, избивших мужчину на видео
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Харькове установили личности трех из пяти детей, ставших героями видео об избиении взрослого мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
"В Новобаварском районе Харькова 12 марта около пяти учеников общеобразовательного учебного заведения от 10 до 12 лет нанесли телесные повреждения мужчине. Потерпевший по факту избиения в полицию не обращался. Правоохранители уже установили личности троих участников происшествия", - говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства и личность других участников события. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины.
Напомним, 12 марта в сети Facebook появилось видео, на котором дети били мужчину по ногам и туловищу на улице.