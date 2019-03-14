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В Харькове установили личности трех детей, избивших мужчину на видео

Киев • УНН

 • 11280 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В Харькове установили личности трех из пяти детей, ставших героями видео об избиении взрослого мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

В Харькове установили личности трех детей, избивших мужчину на видео

"В Новобаварском районе Харькова 12 марта около пяти учеников общеобразовательного учебного заведения от 10 до 12 лет нанесли телесные повреждения мужчине. Потерпевший по факту избиения в полицию не обращался. Правоохранители уже установили личности троих участников происшествия", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства и личность других участников события. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, 12 марта в сети Facebook появилось видео, на котором дети били мужчину по ногам и туловищу на улице.

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