У Харкові ворожий БпЛА влучив у житловий будинок: двоє постраждалих

Сьогодні вночі у Харкові стався удар ворожого безпілотника по житловому будинку. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, вибух зафіксовано на технічному поверсі багатоповерхівки.

Удар пошкодив дах, фасадну частину між останніми поверхами та ліфтову шахту. Внаслідок вибуху вибито вікна у сусідніх будинках, уламками пошкоджено 8 автомобілів.

На місці виникла невелика пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Мешканців під'їзду евакуюють. Двоє людей зазнали сильного стресу, їм надають необхідну допомогу. Наразі інших постраждалих немає.

На місці працюють рятувальники, медики, правоохоронці та волонтери. Обставини атаки уточнюються.

Нагадаємо

Ворожий безпілотник "Шахед" влучив у багатоповерхівку в Салтівському районі Харкова.

У Харкові "Шахед" атакував багатоповерхівку в Салтівському районі