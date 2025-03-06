В Харькове вражеский БПЛА попал в жилой дом: двое пострадавших
Киев • УНН
В Харькове беспилотник попал в многоэтажку, повредив технический этаж, крышу и лифтовую шахту. Взрывом выбиты окна, повреждены автомобили, двое людей получили сильный стресс.
Сегодня ночью в Харькове произошел удар вражеского беспилотника по жилому дому. Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
Согласно информации, взрыв зафиксирован на техническом этаже многоэтажки.
Удар повредил крышу, фасадную часть между последними этажами и лифтовую шахту. В результате взрыва выбиты окна в соседних домах, осколками повреждено 8 автомобилей.
На месте возник небольшой пожар, который ликвидировали спасатели.
Жителей подъезда эвакуируют. Двое людей испытали сильный стресс, им оказывается необходимая помощь. В настоящее время других пострадавших нет.
На месте работают спасатели, медики, правоохранители и волонтеры. Обстоятельства атаки уточняются.
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