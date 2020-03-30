У Харкові викрили спробу незаконного заволодіння державним підприємством

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Служба безпеки України викрила та блокувала протиправну оборудку із заволодіння майном Державного підприємства “Харківський електромеханічний завод”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“Оперативники СБУ встановили, що директор однієї з місцевих комерційних структур намагався створити штучну заборгованість держпідприємства перед своєю фірмою. Щоб визнати завод боржником у судовому порядку, зловмисник надав недостовірні дані про нібито неповернення йому майна заводом. Насправді майно, яке начебто передавалося держпідприємству на зберігання, вже було продано комерсантом”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що у результаті оборудки, бізнесмен отримав судове рішення, яким держпідприємство зобов’язувалося відшкодувати йому фейкові збитки у сумі майже 2 мільйони гривень. Він відразу звернувся до виконавчої служби для примусового виконання рішення. Потім комерсант планував ініціювати процедуру банкрутства держпідприємства. Бізнесмен збирався через власні корупційні зв’язки забезпечити призначення підконтрольної особи арбітражним керуючим заводу, а надалі розпродати майно держпідприємства за заниженими цінами.

Наразі у межах розпочатого кримінального провадження комерсанту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, двом адвокатам та нотаріусу повідомлено про підозру у незаконному заволодінні приміщенням на вулиці Банковій.

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