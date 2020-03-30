В Харькове разоблачили попытку незаконного завладения государственным предприятием

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83226 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 99907 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102176 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101467 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109401 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97892 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104391 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106399 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131362 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Харькове разоблачили попытку незаконного завладения государственным предприятием

В Харькове разоблачили попытку незаконного завладения государственным предприятием

Киев  •  УНН

 • 12552 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала противоправную сделку по завладению имуществом государственного предприятия “Харьковский электромеханический завод”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

“Оперативники СБУ установили, что директор одной из местных коммерческих структур пытался создать искусственную задолженность госпредприятия перед своей компанией. Чтобы признать завод должником в судебном порядке, злоумышленник предоставил недостоверные данные о якобы невозврате имущества заводом. На самом деле имущество, которое якобы передавалось госпредприятию на хранение, уже было продано коммерсантом”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате сделки, бизнесмен получил судебное решение, которым госпредприятие обязывалось возместить ему фейковые убытки в сумме почти 2 миллиона гривен. Он сразу обратился в исполнительную службу для принудительного исполнения решения. Затем коммерсант планировал инициировать процедуру банкротства госпредприятия. Бизнесмен собирался через собственные коррупционные связи обеспечить назначение подконтрольного лица арбитражным управляющим завода, а в дальнейшем распродать имущество госпредприятия по заниженным ценам.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства коммерсанту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Напомним, двум адвокатам и нотариусу сообщено о подозрении в незаконном завладении помещения на улице Банковой.

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